Іран стратив громадянина ЄС

Німецько-іранського громадянина Джамшида Шармахда стратили в Ірані за звинуваченнями в «поширенні корупції», повʼязаної з терактом 2008 року. Правозахисна організація Amnesty International заявила, що його змусили «зізнатися».

Про це повідомили головний дипломат ЄС Жозеп Боррель і німецький телеканал Deutsche Welle.

Джамшида Шармахда засудили до смертної кари у 2023 році після вироку Ісламського революційного суду Ірану за звинуваченнями в його причетності до теракту в мечеті в Ширазі в 2008 році, через який загинули 14 людей.

У Deutsche Welle зазначають, що офіційний вирок подали у менш чітких формулюваннях і використали універсальний термін «поширення корупції». Іран також звинуватив його в контакті з «офіцерами Федерального розвідувального бюро США і Центрального розвідувального управління США» і в «спробі звʼязатися з ізраїльськими агентами Моссаду».

Koosha Mahshid Falahi / Mizan News Agency / AP

Тегеран звинуватив ірансько-німецького громадянина в тому, що він є «ватажком терористичної організації «Тондар», яка керувала збройними і терористичними діями в Ірані з Америки». Організація «Тондар», озброєне крило «Асамблеї Королівства Ірану», яке базується в Каліфорнії (США), заявляє, що прагне відновити монархію Ірану, повалену Ісламською революцією 1979 року.

До викрадення, яке, як вважають, відбулося в Дубаї, і подальшого затримання в Ірані, 69-річний Джамшид Шармахд жив у Каліфорнії. Німеччина, Європейський Союз та інші держави закликали скасувати смертний вирок.

Правозахисна організація Amnesty International назвала судовий процес «вкрай несправедливим» і зазначила, що Шармахду відмовили у доступі до незалежного адвоката, а надані послуги призначеного державою адвоката «були неадекватними».

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель «рішуче засудив вбивство».

«ЄС рішуче виступає проти смертної кари завжди і за будь-яких обставин. Це порушення права на життя та остаточне заперечення людської гідності», — написав він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також «найрішучішим чином» засудив страту Шармахда, назвавши це «скандалом».

«Джамшиду Шармахду навіть не дали можливості захистити себе в суді від висунутих проти нього звинувачень», — наголосив Шольц.