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Родрі — володар «Золотого мʼяча — 2024»

Автор:
Олександра Амру
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Родрі — володар «Золотого мʼяча — 2024», нагороду найкращому футболістові світу, на церемонії в Парижі.

Іспанський півзахисник уперше в карʼєрі виграв цей трофей. Родрі також став найкращим гравцем чемпіонату Європи — 2024.

«Золотий мʼяч — 2024». Десятка найкращих футболістів:

  • Родрі (Іспанія, «Манчестер Сіті»);
  • Вінісіус Жуніор (Бразилія, «Реал»);
  • Джуд Беллінґем (Англія, «Реал»);
  • Дані Карвахаль (Іспанія, «Реал»);
  • Ерлінг Голанд (Норвегія, «Манчестер Сіті»);
  • Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ/«Реал»);
  • Лаутаро Мартінес (Аргентина, «Інтер»);
  • Ламін Ямаль (Іспанія, «Барселона»);
  • Тоні Кроос (Німеччина, «Реал»);
  • Гаррі Кейн (Англія, «Баварія»).

Уперше з 2006 року до числа 30 номінантів на «Золотий мʼяч» увійшов український футболіст. Форвард Артем Довбик («Рома») розділив 29-ту сходинку з німецьким захисником Матсом Гуммельсом.

  • «Золотий мʼяч» — нагорода найкращому футболістові світу. Від 1956 року її щороку присуджує французький журнал France Football.