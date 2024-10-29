Родрі — володар «Золотого мʼяча — 2024», нагороду найкращому футболістові світу, на церемонії в Парижі.
Іспанський півзахисник уперше в карʼєрі виграв цей трофей. Родрі також став найкращим гравцем чемпіонату Європи — 2024.
«Золотий мʼяч — 2024». Десятка найкращих футболістів:
- Родрі (Іспанія, «Манчестер Сіті»);
- Вінісіус Жуніор (Бразилія, «Реал»);
- Джуд Беллінґем (Англія, «Реал»);
- Дані Карвахаль (Іспанія, «Реал»);
- Ерлінг Голанд (Норвегія, «Манчестер Сіті»);
- Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ/«Реал»);
- Лаутаро Мартінес (Аргентина, «Інтер»);
- Ламін Ямаль (Іспанія, «Барселона»);
- Тоні Кроос (Німеччина, «Реал»);
- Гаррі Кейн (Англія, «Баварія»).
Уперше з 2006 року до числа 30 номінантів на «Золотий мʼяч» увійшов український футболіст. Форвард Артем Довбик («Рома») розділив 29-ту сходинку з німецьким захисником Матсом Гуммельсом.
- «Золотий мʼяч» — нагорода найкращому футболістові світу. Від 1956 року її щороку присуджує французький журнал France Football.