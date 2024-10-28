Хорватія віддасть Україні свої танки і БМП, а взамін отримає знижку на закупівлю нових Leopard 2A8

Хорватія передасть Україні 30 танків М-84 і 30 бойових машин піхоти М-80 разом із запасними частинами та боєприпасами зі своїх складів, а натомість закупить у Німеччини 50 нових танків Leopard 2A8 за зниженою ціною.

Про це повідомило Міністерство оборони Хорватії.

Цієї угоди досягли під час зустрічі міністрів оборони Хорватії і ФРН — Івана Анушича і Бориса Пісторіуса — в Берліні.

Міністри підписали Лист про наміри, за яким обидві країни доставлять танки і БМП з Хорватії до України, а фінансові ресурси, які Хорватія отримає від ФРН для першої поставки цієї техніки, вона використає для закупівлі нових німецьких Leopard 2A8. Саме на суму переданого Україні озброєння зменшиться загальна ціна нових Leopard 2A8 для Хорватії.

Що відомо про М-84 та М-80

М-84 — це основний бойовий танк третього покоління, який виготовляли в Югославії з 1984 року на основі радянського Т-72. Він досі перебуває на озброєнні в Боснії та Герцеговині, Кувейті, Македонії, Словенії, Сербії та Хорватії.

Танк озброєний 125-мм гладкоствольною гарматою та оснащений автоматом заряджання, що дозволяє підтримувати темп стрільби на рівні 8 пострілів на хвилину.

Крім основного озброєння, М-84 також має 7,62-мм спарений кулемет та 12,7-мм зенітну установку, встановлену на командирській вежі.

M-84 Wikimedia

А М-80 — це гусенична бойова машина піхоти югославського виробництва, що випускалася з 1980-х років. Вона має на озброєнні одну 20-мм гармату, спарений кулемет калібру 7,62 мм і здвоєну пускову установку для керованих протитанкових ракет. У 2022 році Словенія передала Україні 35 M80A.