Instagram знижує якість непопулярних відео

Якість відео в соцмережі Instagram напряму залежить від кількості переглядів. Якщо протягом певного часу контент переглядає недостатня кількість користувачів, він може втрачати на чіткості.

Про це в Threads розповів виконавчий директор Meta Адам Моссері, передають видання TechCrunch та The Verge.

«Ми прагнемо відображати відео якомога якісніше. Та якщо якесь відео довго не дивляться — адже переважну більшість переглядів [відео набирають] на початку — ми переходимо до нижчої якості. Потім, якщо [контент] знову почнуть багато переглядати, ми відтворимо відео у вищій якості», — каже Моссері.

У 2023 році Meta вже повідомляла, що використовує різне кодування для відео, залежно від зацікавленості користувачів. Втім, після виходу публікації виконавчого директора компанії користувачі розкритикували цю політику. Тоді Моссері підкреслив, що рішення ухвалює колектив, а не хтось особисто.

Meta робить якіснішим контент акаунтів, які набирають більше переглядів, адже кодування важких файлів потребує розширених технічних ресурсів і дорогого сховища, уточнив посадовець. Деякі користувачі припустили, що цей підхід перешкоджає просуванню менш відомих творців контенту.

«На практиці це не має великого значення, оскільки зміна якості невелика. Взаємодія людей з контентом більше залежить від того, про що йдеться у відео», — запевняє Моссері.

У квітні 2024 Instagram оголосив про зміну системи рекомендацій контенту. Тепер перевагу надають оригінальним матеріалам та акаунтам із невеликою кількістю підписників. Найбільше це стосується агрегаторів — акаунтів, які публікують контент інших користувачів, часто без жодної згадки про авторство. Такі публікації соцмережа видалятиме з рекомендацій.

Авторка: Анастасія Могилевець