Волонтера ООН підозрюють у шпигунстві на користь Росії в Покровську

Правоохоронці затримали російського агента, який під виглядом волонтера ООН шпигував за українськими військовими в Покровську.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, підозрюваний — 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН. Він шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку, де зараз найбільше атакують російські війська. Він мав виявити локації українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під Покровськом.

СБУ СБУ СБУ

Як стверджує СБУ, для пошуку координат підозрюваний об’їжджав Покровськ та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги місцевим. Інформацію він далі передавав російському куратору — кадровому співробітнику російських спецслужб.

Цю інформацію російські війська планували використати для нових атак на Покровськ, зокрема з використанням керованих авіабомб та FPV-дронів.

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Підозрюваного затримали на початку його співпраці з росіянами, а позиції Сил оборони на Покровському напрямку посилили. Під час обшуків у підозрюваного вилучили мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, де він спілкувався з російським куратором.

Затриманого підозрюють у державній зраді. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.