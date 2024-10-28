Bloomberg: Російський проєкт Arctic LNG 2 зупинився після посилення санкцій

Російський завод Arctic LNG 2 припинив скраплення природного газу, оскільки західні заборони обмежують його можливості відвантажувати і продавати вантажі.

Про це агентству Bloomberg повідомили джерела.

Комерційне скраплення газу на заводі зупинили через високі запаси, оскільки завод не може вільно експортувати вантажі.

Підприємство, розташоване за Полярним колом, стало обʼєктом кількох хвиль західних санкцій за останній рік. Обмеження, запроваджені США та їхніми союзниками через вторгнення Кремля в Україну, обмежили доступ Arctic LNG 2 до танкерів льодового класу, побудованих для проєкту в Південній Кореї, і змусили іноземних покупців неохоче купувати вантажі.

Внаслідок зупинки середньодобовий видобуток на газовому родовищі, що живить завод в Арктиці, впав до 5,3 мільйона кубометрів у цьому місяці. Це менше половини добового видобутку протягом більшої частини вересня, який в середньому становив 12,1 мільйона кубометрів.

Певна переробка газу необхідна для підтримки СПГ-обʼєктів навіть тоді, коли вони не працюють у комерційних масштабах. Проєкт Arctic LNG 2 перекачував і переробляв невеликі обсяги газу на початку цього року, ще до того, як розпочав завантаження.

Хоча заводу вдалося розпочати відвантаження свого переохолодженого палива в серпні, використовуючи звичайні газовози, часто з непрозорою структурою власності, і до цього часу він відправив на ринок вісім вантажів, жодна з партій не змогла знайти покупця.

З середини жовтня Росія заборонила звичайним суднам проходити через східні арктичні води в напрямку Азії через суворіші, ніж очікувалося, льодові умови. Це обмеження ще більше обмежило можливості відвантаження для проєкту Arctic LNG 2 до того часу, поки морський прохід не буде відкритий для суден нельодового класу наступного літа.

Проєктна потужність Arctic LNG 2 становить 19,8 млн тонн на рік, але поки що працює лише одна технологічна лінія, здатна виробляти 6,6 млн тонн на рік. Влітку завод нарощував обсяги видобутку та скраплення природного газу, а в серпні, з початком експорту, обсяги досягли найвищого рівня цього року.

Що передувало

У грудні 2023 року на Arctic LNG 2 завершили будівництво першої з трьох установок скраплення, і завод почав виробляти СПГ.

У квітні цього року США намагалися санкціями зірвати масштабний російський проєкт Arctic LNG 2, який передбачав будівництво величезного берегового заводу для виробництва скрапленого природного газу на арктичній півночі РФ. Санкції призвели до того, що низка компаній з різних країн відмовилися співпрацювати з російським Arctic LNG. Тоді WSJ писала, що виробництво СПГ зупинилося, і завод переважно рециркулює вже видобутий газ.

Загалом з вересня США вдарили по молодій російській СПГ-індустрії чотирма хвилями санкцій. Під них потрапили компанії-оператори Arctic LNG 2, судна для зберігання, судноплавні компанії, які намагаються придбати спеціалізовані судна для проєкту, а також компанії, що працюють над другим обʼєктом поблизу Балтійського моря.