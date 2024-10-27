В Узбекистані стартували вибори до парламенту. Опозиції немає

В Узбекистані проходять парламентські вибори. Оскільки опозиційних партій немає, у країні, найімовірніше, створять законодавчий орган, лояльний до президента Шавката Мірзійоєва.

Про це пишуть агентство Reuters, узбецьке медіа «Курсив» та узбецька редакція BBC.

Цьогоріч в Узбекистані вперше випробують змішану систему виборів шляхом голосування за депутатів і партії. Ще одна новизна цих виборів — майже половина кандидатів у парламент — жінки. Це серйозний крок для країни до гендерної рівності.

У виборах беруть участь кандидати від пʼяти політичних партій — Народно-демократичної партії, Соціал-демократичної партії «Адолат», Демократичної партії «Національне відродження», Ліберально-демократичної партії та Екологічної партії. Активісти називають їх маріонетковими, мовляв, вони живуть з державного бюджету.

Парламент Узбекистану рідко виступає проти законів, розроблених кабінетом Мірзійоєва. Це говорить про те, що влада залишається зосередженою в руках президента.

Президент Шавкат Мірзійоєв очолює найбільш густонаселену країну Центральної Азії (37 мільйонів мешканців) з 2016 року. Він здобув популярність завдяки ліберальним економічним реформам і пом’якшенню суворих обмежень політичних, релігійних і медійних свобод, які вводив його попередник Іслам Карімов.