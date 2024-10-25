Від початку року в Києві за ухилення від мобілізації засудили сімох чоловіків

Від початку 2024 року київські суди винесли сім вироків щодо чоловіків, які ухилялись від призову на військову службу.

Про це повідомила столична поліція.

Зокрема, мешканця Солом’янського району засуджено до чотирьох років позбавлення волі, а житель столичної Оболоні проведе за ґратами п’ять наступних років.

Загалом від початку року слідчі завершили досудове розслідування і скерували до суду обвинувальні акти у 26 кримінальних провадженнях, що розслідувалися за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Про підозру повідомили 51 людині.

У більшості випадків досудове розслідування за ст. 336, 337 Кримінального кодексу України розпочинали за повідомленнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.