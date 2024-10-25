На Вінниччині повідомили про підозру чотирьом лікарям, які оформили непридатність до служби місцевому депутату

Правоохоронці повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії Жмеринського районного територіального центру комплектування (РТЦК), а також директору та двом лікарям Жмеринського медичного центру у сприянні незаконному переправленню людей через кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Крім того, колишньому депутату Жмеринської міської ради повідомили про підозру у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).

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За даними слідства, керівник ВЛК разом з іншими лікарями склали й видали низку медичних документів, які містять неправдиву інформацію про те, що в ексдепутата нібито є захворювання. Це стало підставою, щоб визнати його непридатним до військової служби та виключити з військового обліку, Завдяки цим документам він також отримав можливість без перешкод виїхати за кордон.

Це й зробив підозрюваний ексдепутат Жмеринської міської ради, якого також звинувачують в організації замаху на вбивство іншого депутата міськради. Обвинувальний акт щодо нього в травні скерували до суду.

Зараз підозрюваним обирають запобіжні заходи.