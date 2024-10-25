Після теракту в Туреччині затримали 176 підозрюваних

У Туреччині після теракту біля заводу аерокосмічної компанії по всій країні провели операції з протидії Робітничій партії Курдистану. У підсумку в 31 провінції Туреччини затримали 176 підозрюваних.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Операцію з протидії тероризму провели регіональні управління безпеки за сприяння Головної військової прокуратури та розвідслужби Головного управління з питань безпеки.

Міністр каже, що затримані були активними членами Робітничої партії Курдистану, яку в Туреччині визнано терористичною. Фігуранти, серед іншого, фінансували організацію, вели пропаганду в соцмережах тощо.

«Встановлено, що вони [...] брали участь у незаконних демонстраціях, перекриваючи дороги, спалюючи шини, кидаючи каміння / феєрверки / коктейлі Молотова», — додали в МВС.

Під час масових обшуків вилучили велику кількість незареєстрованих пістолетів і рушниць, наркотики, документацію та цифрові матеріали.

Що передувало

Ввечері 23 жовтня стався теракт біля одного з обʼєктів аерокосмічної компанії TUSAŞ в Анкарі. Троє нападників підʼїхали до воріт, до поста охорони обʼєкта, підірвали автомобіль і вступили в збройну сутичку з охороною. Двох терористів ліквідували.

Відомо, що внаслідок теракту загинули пʼятеро людей, ще 22 отримали поранення.

Влада Туреччини звинуватила в теракті Робітничу партію Курдистану. 24 жовтня Туреччина вдарили по позиціях бойовиків РПК в Іраку і Сирії.