У Харкові розслідують конфлікт чоловіка з ТЦК — його забризкали з балончика і побили

В Харкові під час перевірки документів стався конфлікт між представниками ТЦК і місцевим жителем. Чоловіка побили, прокуратура почала розслідування.

Про інцидент спочатку повідомили місцеві телеграм-канали. Чоловік під час перевірки документів вів пряму трансляцію в TikTok.

Чоловік пояснював працівникам ТЦК, що суд помилково визнав його загиблим і тепер він намагається довести протилежне. Через це начебто він і не оновив свої дані. Працівники ТЦК наполягали, що чоловіку все одно потрібно піти у військкомат і виправити помилку.

На опублікованих відео видно, що в якийсь момент співробітники ТЦК почали заливати чоловіка з газового балончика.

На іншому відео співробітники ТЦК просять вийти чоловіка з автомобіля, але він чинив опір. Свої дії він виправдовує тим, що військові не надали свої документи. Зрештою він вийшов з авто, але згодом зʼявився в кадрі з розбитою бровою.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила, що почала розслідування за фактом можливих протиправних дій військових ТЦК. Справу розслідують за ч. 1 ст. 296 КК України — хуліганство. Стаття передбачає обмеження волі на строк до пʼяти років.

Водночас у коментарі «Суспільне Харків» речниця обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Олена Родіна повідомила, що під час конфлікту троє військовослужбовців дістали травм різного ступеня тяжкості.