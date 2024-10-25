Телескоп «Джеймс Вебб» зафіксував молоде зоряне скупчення на околицях карликової галактики

Поблизу околиць карликової галактики Малої Магелланової Хмари, за 200 тисяч світлових років від Землі, космічний телескоп «Джеймс Вебб» побачив молоде зоряне скупчення NGC 602.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Середовище зоряного скупчення майже аналогічне до того, що існувало в ранньому Всесвіті — з дуже низьким вмістом елементів, важчих за водень і гелій (двох найбільш легких елементів у періодичній системі Менделєєва).

На зображенні зоряне скупчення показане всередині великої туманності з різнокольорового газу та пилу. Навколо видно величезну кількість далеких галактик, деякі досить великі.

James Webb Space Telescope

У скупченні активно утворюються нові зірки, про це свідчить існування темних хмар щільного пилу та іонізованого газу. До того ж NGC 602 дає можливість астрономам вивчити сценарії утворення зірок за умов, що кардинально відрізняються від тих, що діють на околицях нашої Сонячної системи.