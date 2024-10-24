Міноборони розробило модель цифрової реформи ВЛК

Міністерство оборони України розробило модель цифрової реформи військово-лікарських комісій, яка дозволить розвантажити ВЛК та зробить процес їх проходження прозорим.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає Укрінформ.

Вона додала, що Міноборони вже розробляє проєкт змін до нормативно-правових актів, а цифрова команда готова технічно дуже швидко реалізувати цей функціонал.

Як пояснила заступниця міністра, йдеться про те, щоб надати можливість як військовозобов’язаним, так і військовослужбовцям, фактично всім користувачам системи військово-лікарської комісії отримати медичний висновок у будь-якому зручному цивільному закладі охорони здоровʼя.

«Цей медичний висновок буде направлений в цифровому форматі за декілька хвилин, іноді за декілька секунд до системи Міністерства оборони. Далі військово-лікарська комісія за своєю ініціативою буде мати можливість ознайомитися з цим медичним набором даних і винести своє адміністративне рішення», — каже Черногоренко.

За її словами, це дозволить розвантажити військово-лікарські комісії, запобігатиме потенційним зловживанням та надасть прозору модель як проведення оглядів, так і постаудиту цих оглядів правоохоронними органами.