Пропагандистку Тетяну Монтян позбавили права на адвокатську діяльність в Україні

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області позбавила пропагандистку Тетяну Монтян права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
В ОГП не називали імені пропагандистки, однак судячи з опублікованого фото, мова саме про Монтян.
Ще у березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно пропагандистки, яка була адвокатом.
Її обвинувачують у публічних закликах до повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, публічному запереченні збройної агресії РФ, а також у виправдуванні війни.
За даними слідства, Монтян з березня 2022 року систематично зʼявляється на російських пропагандистських каналах.
Хто така Тетяна Монтян
Тетяна Монтян народилася у Керчі, вчилась на юридичному факультеті Московського держуніверситету ім. Ломоносова. Після закінчення університету у 1994 році переїхала з Москви до Києва.
Монтян була експерткою Єврокомісії з майнового права. Попри це, у 2014 році учасників Революції гідності Монтян назвала «майдаунами» і закликала їх «вішати на стовпах як держзрадників».
У 2021 році Монтян виїхала до Росії. З того часу вона регулярно відвідувала тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів.
У лютому 2022 року Росія залучила Тетяну Монтян до участі у засіданні Радбезу ООН, присвяченому ситуації в Україні. Доповідачка назвала Україну «колонією колективного Заходу» і наголосила на тому, що Україна не хоче вести діалог із представниками окупованих територій і «вбиває мирне населення Донбасу».
У жовтні 2023 року Тетяна Монтян нібито отримала поранення під час перебування на окупованій частині Донбасу. Повідомлялось, що поруч з авто, в якому їхала пропагандистка, вибухнув український FPV-дрон. Унаслідок вибуху Монтян начебто отримала контузію.
8 жовтня 2024 року Україна запровадила санкції проти Тетяни Монтян терміном на 10 років.