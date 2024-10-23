«Хаббл» зазнімкував галактику незвичної форми за 100 мільйонів світлових років від Землі

Телескоп «Хаббл» зробив новий знімок спіральної галактики IC 3225. Це один з понад 1 300 складників скупчення Діви — найближчої до Чумацького Шляху групи космічних систем.

Про це повідомляє Європейська космічна агенція.

IC 3225 виглядає так, ніби її запустили з гармати — схожа на комету, галактика має хвіст із газу, що виривається з її диска. Обʼєкт перебуває на відстані приблизно 100 мільйонів світлових років від Землі.

ESA / Hubble & NASA

Між галактиками у скупченні Діви пролягає внутрішньокластерне середовище. Велика маса скупчення змушує галактики швидко обертатися навколо його центру. Коли галактики долають внутрішньокластерне середовище, вони перебувають під великим тиском, схожим на зустрічний вітер.

Наразі IC 3225 не дуже близько до ядра групи Діви. Науковці вважають, що в минулому вона вже пройшла через нього. Ймовірно, через це галактика й набула кометоподібного вигляду. Один її бік стиснутий — там зорі утворюються активніше, тоді як протилежний — витягнутий. Проходження поруч з іншою галактикою теж могло вплинути на форму IC 3225.