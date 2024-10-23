Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще 1 460 військових і 51 артсистему за добу

За минулу добу, 22 жовтня, Росія втратила ще 1 460 військовослужбовців убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також за минулу добу українські бійці знищили девʼять танків, 30 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 85 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 106 одиниць автомобільної та 10 одиниць спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.