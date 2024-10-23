Як «69 нюхальна бригада» NAFO збирає десятки мільйонів доларів на ЗСУ. Огляд матеріалів іноземних медіа 22 жовтня

Американське видання про технології Wired написало про спільноту North Atlantic Fellas Organization, більш відому як NAFO. Це міжнародна група шитпостерів, тобто авторів здебільшого знущальних мемів із приводу й без, які присвятили свою увагу Росії та її нападу на Україну. Одразу після початку повномасштабного вторгнення сотні симпатиків Києва почали засипати такими мемами соцмережі, особливо твіттер. І збирати гроші ― на бронежилети, автівки чи дрони. Із часом збори стали головною активністю багатьох осередків NAFO, а їхні лідери особисто привозили в Україну придбану допомогу.

Спільно з українським державним фандрейзинговим проєктом United24 NAFO вже зібрали близько мільйона доларів, однак окремі групи активістів збирають у рази більше. Загальний внесок прихильників мемів в оборону України складно виміряти, оскільки група не має ні централізованої структури, ні єдиного лідера ― це багато розосереджених по всьому світу спільнот, які свою фандрейзингову діяльність підлаштовують під окремі підрозділи Сил оборони України, залежно від особистих знайомств.

Особливо ефективною групою, як пише Wired, виявилась «69 нюхальна бригада» NAFO, тобто 69th Sniffing Brigade. Ця група шитпостерів зібрала більш як десять мільйонів доларів і вже завезла в Україну понад 400 автівок і понад тисячу дронів, і навіть врятувала 32 українські домашні тварини. На чолі групи ― естонський підприємець Рагнар Сасс. Він співзасновник компанії з мільярдною оцінкою Pipedrive, допомагав Україні й до повномасштабного вторгнення, а в перші дні нападу Росії в лютому 2022-го скинув особисті $20 тисяч, після донатів друзів ця сума одразу зросла вдесятеро, і стало зрозуміло, що допомогу варто продовжувати й координувати. Уже в березні 2022-го Сасс організував першу колону із призначених для ЗСУ 14 автівок, а влітку приєднався до NAFO. «Просто ми найшвидші та найбільш ефективні, ― пояснює він свій крок. ― Ми можемо зібрати кошти й доставити допомогу протягом кількох днів. Як було з Курщиною: у четвер ввечері ми оголосили збір, а наступного тижня автівка та дрони вже прибули до підрозділів у Курській області. Цю війну переможуть дрони, а система закупівель НАТО досі ніби в камʼяному віці».

До NAFO активно приєднуються й політики, пише видання. До однієї з фандрейзингових місій Сасса недавно долучився британський політик Девід Тейлор. Патч руху має Валерій Залужний. Офіційним членом NAFO є американський конгресмен Адам Кінсінгер. А новий голова співзвучної організації ― НАТО ― Марк Рютте ― нещодавно отримав картину з символом руху, собакою породи шиба-іну.

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