Туреччина заборонила експорт товарів військового призначення до РФ

Туреччина таємно заборонила експорт до Росії американської військової техніки після тиску з боку США.

Про це пише Finansial Times.

За останні тижнями Туреччина змінила митні правила, щоб заблокувати експорт «понад чотирьох десятків категорій товарів» американського походження, які РФ могла використовувати у війні проти України.

Тепер електронна митна система Туреччини більше не дозволяє експортувати мікрочипи, системи дистанційного керування та інші товари зі списку «пріоритетних», які спільно склали США, Велика Британія, ЄС і Японія. Зокрема це електроніка, яку РФ використовує в ракетах та безпілотниках — верстати, процесори та карти пам’яті.

Експорт на подібні товари походженням з ЄС заблокували ще раніше. Заборона триває і досі.

Заборони на військовий експорт до Росії є останньою ознакою того, що Туреччина відступає «від ролі рятівного круга від західних санкцій», пише FT.

Видання також зазначає, що турецькі банки різко скоротили свій бізнес з російськими контрагентами в цьому році після того, як США ухвалили документи, у яких йдеться про санкції проти кредиторів, які обробляють російські транзакції.

Туреччина перемістила свій експорт з РФ на Казахстан і Азербайджан. Нові турецькі митні обмеження не впливають на експорт до цих країн.

Турецький експорт військових товарів різко зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в лютому 2022 року. За час повномасштабного вторгнення він збільшившися з приблизно $3 мільйонів на місяць до $38 мільйонів у грудні 2022 року. Такі дані FT наводить із посиланням на уряд Туреччини. За останніми доступними даними, у серпні цього року суми сягали близько $4,1 мільйона.