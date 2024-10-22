Україна може стати причиною того, чому Трампа не оберуть. Огляд матеріалів іноземних медіа 21 жовтня

Різниця в рейтингах між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом перебуває на межі статистичної похибки, і немає питання в політичних програмах, яке відрізняє цих кандидатів більше, як їхня позиція щодо України. Однозначна, фактично пропутінська позиція Трампа іде врозріз із традиційним ставленням Республіканської партії США до Росії ― відтак чимало політиків та виборців цієї партії відмовляються від кандидата-республіканця й або не голосують взагалі, або підтримують проукраїнську демократку Гарріс. У підсумку, якщо Трамп програє вибори президента, українське питання може стати головною причиною цього, пише видання Rolling Stone.

У великому матеріалі журнал спілкувався і з соціологами, і з виборцями-республіканцями, і з антитрампівськими активістами в партії. Соціологи відзначають, що серед республіканців підтримка України висока й перевищує 50%. Опитані медіа виборці кажуть, що Трамп «нівелює цінності в партії, яка завжди відзначалась тим, що має цінності». А активісти, як виявилось, навіть збирають групи на кшталт Republican Voters Against Trump («Виборці-республіканці проти Трампа»), де в аргументації використовують слова вихідця з України. Нікіта зі штату Джорджія каже, що у 2016-му він голосував за Трампа, а в 2024-му голосуватиме за Гарріс, бо «налаштований дуже проти позиції Трампа щодо України». Також видання пише про групу ветеранів-військових, які традиційно підтримують республіканську партію й обʼєднались задля лобіювання підтримки України.

Демократи зловили цю хвилю ― і розраховують перехопити бодай якісь із голосів республіканців. Так, під час єдиних теледебатів Камали Гарріс із Дональдом Трампом демократка в своїх заявах згадала про 800 тисяч вихідців із Польщі, які проживають у ключовому «хиткому штаті», Пенсильванії. Як і українці, поляки розуміють загрози від Росії. І вони здебільшого не підтримують Путіна та його війну. Тому голосувати за Трампа їм складно.

Відверта відмова Трампа захищати Україну й брехливі твердження, що це Київ винен у розвʼязаній Москвою війні, надмірні навіть «у найчервоніших південних штатах», пише Rolling Stone, апелюючи до традиційного кольору Республіканської партії. Протягом останніх місяців підтримка України у США зростає ― і кількість американців, які готові підтримувати Україну, «скільки це буде потрібно», так само зростає. Тож у політичному сенсі Трамп, імовірно, робить помилку.

Україна теж це розуміє й намагається використати, пише видання. Серед республіканців чимало впливових представників євангелістських церковних течій ― наприклад баптистів. Саме через них Україна змогла вийти на спікера Палати представників Майка Джонсона й переконати його підтримати виділення Києву допомоги у квітні. І з цього розрахунку в Києві цьогоріч відбувся молитовний сніданок ― цінна для євангелістів подія, яка вперше відбулась за участі Володимира Зеленського та привітання колишнього віцепрезидента США Майка Пенса. Українці вибудовують взаємини з Республіканською партією в обхід Трампа. І це може в підсумку виявитись виграшною стратегією, пише видання.

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