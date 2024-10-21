WSJ: Соратники глави Чечні Кадирова вивозять до РФ металургійне обладнання та металобрухт із Маріупольського металургійного комбінату

Соратники глави Чечні Рамзана Кадирова вивозять до Росії сучасне металургійне обладнання та металобрухт із Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.



Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на чинних та колишніх менеджерів металургійного комбінату та російські корпоративні документи.

Видання пише, що вивезений металобрухт поставляють російським автовиробникам, які перебувають під санкціями, а також соратники Кадирова перевозять промислові гази для російської космічної програми. Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив в інтервʼю, що продукцію комбінату імені Ілліча переробляють для виробництва вантажівок і легкових автомобілів у Росії або будівельної індустрії РФ.

У березні окупаційна влада Росії в Маріуполі заявила, що за попередні шість місяців із комбінату вивезли 130 тисяч тонн побічних продуктів заліза, потенційно оцінених у $16 ​​мільйонів доларів.

Компанія «Метінвест», яка контролювала комбінат до повномасштабного вторгнення, заявила, що окупанти також демонтували і відправили до РФ виробничу лінію вартістю $220 мільйонів.

За даними митної бази даних 52wmb, у вересні 2022 року московський трейдер купив сталевий вантаж на суму $380 тисяч. Інші російські компанії забрали контейнери та вугілля, що залишилися на комбінаті. А у січні 2023 року звідти вивезли в Узбекистан метали вартістю $50 тисяч.

Місцевий житель, з яким поспілкувалися журналісти The Wall Street Journal, каже, що із комбінату часто виїжджають вантажівки з металобрухтом.

У The Wall Street Journal пишуть, що бачили на отриманих фотографіях, що вхід до комбінату іменні Ілліча прикрасили портретом Кадирова та логотипом його чеченського ополчення.

Хто керує Маріупольським металургійним комбінатом імені Ілліча зараз

Видання пише, що завод контролює Руслан Геремеєв, який є родичем соратника Кадирова сенатора Сулеймана Геремеєва.

Йдеться також про те, що невдовзі після того, як росіяни окупували Маріуполь, в серпні 2022 року, двоє чоловіків, один з яких Валід Вахитович Корчагін, заснували фірму ТОВ «ММК імені Ілліча». Корчагін нібито є сином Сулеймана Геремеєва.



Рівноправним партнером Корчагіна в новій компанії став російський бізнесмен Юрій Мурай, повʼязаний з військовими. Він також перевозив вантажі для Міноборони РФ в окупований Крим, пише WSJ.

Минулого року інший соратник Кадирова Алаш Дадашов став співвласником металургійного заводу імені Ілліча. Через компанію ТОВ «Технічні матеріали» Дадашов і колишній керівник «Азовсталі» продають промисловий газ з Маріуполя, зокрема російському космічному агентству «Роскосмос».