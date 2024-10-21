Bloomberg: Російська розвідка роками мала доступ до грузинських державних установ

У період з 2017 до 2020 року російська розвідка мала доступ до даних грузинських енергетичних компаній, медіаплатформ, центрального банку, а також відомств, зокрема Міністерства закордонних справ і Міністерства фінансів. Про це свідчать документи й технічні звіти, з якими ознайомилося видання Bloomberg. Про масштаби та серйозність хакерських атак Росії проти Грузії, викладених у документах, раніше не повідомлялося. Вони показують, як Кремль посилював свій вплив на державу саме тоді, коли Грузія намагалася відмовитися від проросійського курсу, домагаючись членства в Європейському Союзі та НАТО. Ворожнеча між Росією і Грузією посилилася після Революції троянд у 2004 році, результатом якої стала зміна влади. Через чотири роки після того між державами розпочалася коротка війна. Ворожнеча набула нового поштовху після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, що спричинило найгіршу конфронтацію між РФ і Заходом з часів Холодної війни. Вже цими вихідними, 26 жовтня, в Грузії розпочнуться парламентські вибори, які вирішать, чи продовжить держава інтеграцію з Заходом, чи повернеться до проросійського курсу. На цих перегонах правляча партія «Грузинська мрія» мільярдера Бідзіни Іванішвілі протистоїть опозиції, яка стривожена тим, що нація відвертається від союзників у США та Європі на користь режиму Путіна.

Хакерські операції ясно показують, що «Росія цілеспрямовано проникала в Грузію протягом багатьох років», каже виконавча директорка Регіонального інституту досліджень безпеки в Тбілісі Натія Сескурія. «Це викликає надзвичайне занепокоєння, і це особливо важливо на тлі майбутніх виборів», — додала вона. За словами Сескурії, головний інтерес Росії «полягає в тому, щоб послабити прозахідну зовнішню політику Грузії». На російські хакерські атаки з метою вплинути на результати виборів масово почали звертати увагу після того, як РФ звинуватили у втручанні в президентські перегони у США в 2016 році. Штати також повʼязали численні кібератаки на грузинські сайти й медіа з ГРУ (служба військової розвідки у Росії). Ніде небезпека російського політичного втручання не є такою очевидною, як у Східній Європі, від країн Балтії до Молдови, де напередодні президентських виборів 20 жовтня та референдуму про курс на членство в ЄС Росія витратила €100 мільйонів на підкуп виборців і кампанії з дезінформації. США та ЄС також раніше офіційно звинувачували Росію у кібератаках на Грузію. А цього травня грузинський уряд спровокував масові протести в країні, відновивши закон про «іноагентів», який копіює російський. За словами уряду, закон розробили, щоб моніторити зовнішній вплив на неурядові організації та ЗМІ.