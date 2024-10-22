ПУМБ ініціює освітньо-грантову програму розвитку ветеранського бізнесу

Банк ПУМБ у співпраці з Future Development Agency та KSE Business School запустив освітньо-грантову програму для розвитку ветеранського бізнесу «Жити назустріч», яка допомагатиме захисникам і захисницям почати бізнес разом з друзями чи рідними.

Програма надає можливість отримати грант від 500 тисяч до одного мільйона гривень на запуск чи розвиток власного бізнесу. Вона об’єднає ветеранів і цивільних задля якісної інтеграції й розвитку української економіки.

«Освітньо-грантова програма сприятиме створенню нових робочих місць і розвиватиме соціальне підприємництво в Україні. Вона допоможе віднайти ветеранам і ветеранкам свою нову велику місію — тільки тепер у цивільному житті, — аби робити цей світ кращим, зміцнювати країну», — наголосив заступник голови правління ПУМБ з корпоративного бізнесу Сергій Магдич.

Для кого програма: взяти участь можуть команди щонайменше з двох людей, на чолі з ветераном/ветеранкою чи військовослужбовцем/військовослужбовицею, що мають статус учасника бойових дій.

Особливості програми: можливість відкрити справу з другом чи близькою людиною, сучасне бізнес-навчання, менторський супровід і експертна підтримка після відкриття малого підприємства, обслуговування ФОП у банку на вигідних умовах, допомога в просуванні бізнесу завдяки платформі «Жити назустріч».

ПУМБ

Ініціатива реалізовуватиметься в кілька етапів.

Набір команд

Прийом заявок триватиме до 31 жовтня 2024 року.

Щоб податися на участь, ознайомтеся з умовами на сайті та заповніть заявку. На початку листопада за результатами оцінки заявок та інтерв’ю буде відібрано 30 команд. Серед критеріїв відбору: наявність команди, реалістичність бізнес-проєкту, вмотивованість (готовність до навчання та розвитку власної справи).

Навчання та консультації

У листопаді та грудні команди проходитимуть бізнес-навчання з викладачами та експертами KSE Business School, в результаті якого розроблять бізнес-план. Зустрічі відбуватимуться онлайн щотижня. Також кожна команда матиме власного ментора-підприємця та отримає необхідні онлайн-консультації з експертами для розвитку бізнесу (бухгалтерія, цифровий маркетинг, експорт, SMM, PR тощо).

Фінансування та супровід бізнесу

Наприкінці грудня команди презентуватимуть свої бізнес-плани. Експертне журі, до якого ввійдуть представники ПУМБ, Future Development Agency, KSE Business School, ветеранської спільноти та бізнесу, вибере 10 переможців, що отримають фінансування від 500 тисяч до одного мільйона гривень згідно зі створеними бізнес-планами. Ментори та експерти програми продовжать консультувати команди протягом трьох місяців, допомагаючи якісно запустити бізнес.

Дізнатись більше про програму та умови участі можна на сайті платформи інтеграції ветеранів і ветеранок «Жити назустріч».