Україна і Німеччина підписали угоду про негайне посилення ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом угоду про негайне посилення української протиповітряної оборони.
Про це повідомив Умєров.
Підписання відбулося на засіданні міністрів оборони країн G7. Угода передбачає домовленості, за якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО України.
До проєкту долучаться ще Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.
- Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.