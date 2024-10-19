Україна і Німеччина підписали угоду про негайне посилення ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом угоду про негайне посилення української протиповітряної оборони.

Про це повідомив Умєров.

Підписання відбулося на засіданні міністрів оборони країн G7. Угода передбачає домовленості, за якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО України.

До проєкту долучаться ще Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.