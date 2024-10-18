На Кубі блекаут — без світла залишились 10 мільйонів людей

На Кубі 18 жовтня стався блекаут. З ладу вийшла електростанція Antonio Guiteras у Матансасі — один з основних елементів системи електропостачання країни.

Про це пишуть Reuters і місцева газета Diario de Cuba.

Відключення станції сталося близько 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом), повідомили в Міністерстві енергетики та гірничої промисловості Куби. Енергетики працюють над відновленням її роботи, однак кажуть, що не знають, скільки триватиме ремонт.

Без світла залишились майже 10 мільйонів людей. Diario de Cuba зазначає, що це лише посилило енергетичну кризу в країні — протягом останніх двох тижнів на Кубі постійно вимикали світло на кілька годин щодня. А 11 жовтня світла не було 24 години.

Уряд Куби тимчасово закрив усі навчальні заклади, скасував неважливі розважальні та культурні заходи, закрив клуби. У пʼятницю на роботу сказали виходити лише основним працівникам державних підприємств харчової промисловості та охорони здоров’я.

Повне вимкнення електрики на Кубі сталось за кілька годин після того, як премʼєр-міністр Мануель Марреро оголосив, що ситуація у сфері енергетики покращилась.