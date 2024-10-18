Дослідження: Комарі розрізняють смаки — це змушує кусати одних людей більше за інших

Комарі, імовірно, можуть розрізняти смаки — деякі з них впливають на апетит і біологічні процеси комах. Кусати людей комарів змушує поєднання солей з людського поту та амінокислот на шкірі.

Учені Єльського університету дослідили, які смаки збільшують апетит комарів, а які, навпаки, зменшують, передає Phys.org.

Під час дослідження фахівці протестували на тигрових комарах 46 смакових сполук різного походження. Смакові нейрони комарів по-різному реагують на подразники. Наприклад, цукри збуджують багато нейронів і викликають апетит, а гіркі сполуки — пригнічують.

Так вчені зʼясували, що комарі, найімовірніше, можуть розрізняти смаки. Від цього залежить, наприклад, розмноження комарів та інші їхні біологічні процеси.

Виявилося, що окремо сіль і деякі амінокислоти, які зазвичай містяться в людському поті, тільки в комбінації збільшують апетит комарів.

«Ми вважаємо, що це може бути частиною причини, чому одних із нас кусають комарі набагато частіше, ніж інших», — сказав один з дослідників.

Завдяки цьому висновку вчені зможуть розробити препарати, що захищатимуть людей від укусів комарів, зокрема тих, які є переносниками хвороб, наприклад, малярії, лихоманки денге та вірусу Зіка.