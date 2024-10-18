Міністр оборони Умєров: Україна може зняти заборону на експорт зброї

Україна розраховує на міжнародні інвестиції в оборонну промисловість і не виключає експорт української зброї в майбутньому.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, передає «Укрінформ».

«Деякі країни сказали, що хочуть купувати ракети, дрони та іншу продукцію українського виробництва для себе. Ми не виключаємо цих можливостей, але я хочу, щоб це було колективне рішення на рівні керівництва країни», — заявив Умєров.

Він додав, що наразі з партнерами обговорюють різні проєкти, проте остаточне рішення ухвалюватиме керівництво держави.

Україна запропонувала партнерам кілька варіантів співпраці. Наприклад, створення спільних підприємств, довгострокові контракти на 10 років і фінансові інструменти — кредити чи експортне фінансування.

Раніше видання Financial Times писало, що Україна хоче зняти заборону на експорт дронів, щоб відповідати можливостям Росії на полі бою. Через обмежені ресурси держави, доступні для оплати військових поставок, компанії, що займаються безпілотниками, шукають шляхи продажу надлишкової продукції за кордон, щоб отримати дохід, необхідний для виробництва більшої кількості дронів для української армії. Так, за оцінками експертів, експорт безпілотників може принести Україні до $20 мільярдів доходу.