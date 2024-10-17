У КНДР скасували календар чучхе. Літочислення в ньому вели від народження Кім Ір Сена

Північна Корея припинила використовувати календар чучхе, літочислення в якому велося від року народження Кім Ір Сена.

Про це пише південнокорейське агентство Yonhap.

У календарі чучхе першим роком вважали 1912-й — рік офіційного народження Кім Ір Сена, засновника КНДР і діда чинного голови Північної Кореї Кім Чен Ина. Місяці та числа в календарі чучхе не відрізнялися від загальносвітових.

Під час написання дат у Північній Кореї зазвичай вказували рік чучхе, а в дужках відразу за ним — рік за григоріанським календарем. Тобто 17 жовтня 2024 року в КНДР написали б як «17 жовтня 113 року чучхе (2024)».

Yonhap звернуло увагу, що в датах в офіційному повідомленні про виступ Кім Чен Ина 10 жовтня і в заяві Міністерства закордонних справ КНДР вказували, що це 113 рік чучхе. А ось уже у зверненні Кім Е Чжон, сестри Кім Чен Ина, від 12 жовтня рік зазначили просто як 2024 — без згадки про календар чучхе.

Головна газета КНДР Rodong Sinmun у своїй друкованій версії перестала вказувати літочислення за чучхе для позначення дат із 13 жовтня. Хоча лише за день до того і в онлайн, і в друкованій версіях писала дати за календарем чучхе.

Анонімний посадовець у Міністерстві обʼєднання Південної Кореї зазначив, що припинення використання календаря чучхе — це те, як Кім Чен Ин створює власний культ особистості, незалежний від спадку свого діда і батька.