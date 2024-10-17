Військові КНДР і раніше не втрачали можливості потренуватись на чужій війні. Огляд матеріалів іноземних медіа 16 жовтня

Десятки іноземних видань пишуть про план перемоги України, який сьогодні у Верховній Раді представив Володимир Зеленський. Тепер стала відома частина пропозицій, як Україна зможе віддячити своїм союзникам ― дати дозвіл на спільну розробку українських корисних копалин (а це, зокрема, й усе цінніші рідкоземельні метали) та замінити частину американського контингенту НАТО в Європі на свій завдяки численній та добре підготовленій українській армії. Також є кілька пропозицій як допомоги Україні, так і бонусів партнерам у непублічному додатку до плану, пише Reuters. В українському парламенті зустріли план із частими оплесками, хоч США та європейські партнери поки що не узгодили його втілення і навіть не заявили про його підтримку. Поточна ситуація України складна: росіяни зі значною перевагою у зброї та людській силі тиснуть на фронті, ЗСУ відчуває брак людей і снарядів, вибори президента у США несуть невизначеність, а в Росії зʼявився додатковий людський ресурс у вигляді солдатів з Північної Кореї. Однак і це може змінитись, як не раз змінювалось раніше. «Попередні наміри та прохання України колись уже називали нереалістичними ― наприклад, надати літаки F-16 чи ракети Storm Shadow. Тепер це стало реальністю», ― сказав інформагенції народний депутат Роман Лозинський.

Північна Корея ніколи не втрачала можливості надати своїх солдатів для тренування в якійсь із воєн союзників, пише The New York Times. Видання поспілкувалося з південнокорейськими дослідниками КНДР, які згадали, що за останні десятиліття солдати режиму Чучхе воювали за Північний Вʼєтнам у Вʼєтнамській війні, за Єгипет у Війні судного дня 1973 року з Ізраїлем і навіть у Сирії в 2016 році на боці Башара Асада. Це нерідко відбувається добровільно з ініціативи уряду КНДР. Кім Чен Іру, а тепер Кім Чен Ину це потрібно для того, щоб тримати війська у стані боєготовності, дізнаватись нові підходи у веденні війни та випробовувати в дії свою зброю. Північна Корея живе у стані постійного конфлікту з Південною Кореєю й озвучує у своїй офіційній риториці намір рано чи пізно захопити бунтівний Південь і «воззʼєднатися» з ним. При цьому значного бойового досвіду у північнокорейської армії не було з 1950-х. Тому участь контингенту КНДР у російсько-українській війні на боці Москви логічно пояснюється: у військовому плані Пхеньян від цього лише виграє. А до санкцій у Північній Кореї вже давно звикли, підсумовує видання.

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