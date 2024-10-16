CNN уперше показав роботу українських далекобійних дронів «Лютий»

Ночами Росію регулярно атакують українські далекобійні ударні дрони під назвою «Лютий» — перші аналоги іранських дронів за потужністю та дальністю. Їх запускає підрозділ, що входить до складу Головного управління розвідки і називає себе «підрозділом БпЛА великої дальності».

Журналісти CNN отримали ексклюзивний доступ до цього підрозділу й уперше показали роботу «Лютих». Під запис говорили лише двоє військових з позивними Вектор і Серж. Останній особисто контролював понад 500 атак далекобійних дронів по російській території.

У ніч на 29 вересня журналісти спостерігали, як українські бійці запускали сотню безпілотників по складу боєприпасів у російській Котлубані у Волгоградській області. Там стояли вагони потяга, завантажені нещодавно доставленими іранськими ракетами. Відстань до цілі — понад 600 кілометрів.

Супутниковий знімок складу боєприпасів у Котублані, зроблений 4 серпня 2024 року. Maxar Technologies

Військові обʼєкти РФ щільно прикривають засобами радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони. Це заважає багатьом атакам. Українські військові розповіли, що якщо США дозволять використовувати західну зброю для цих операцій, то їхня успішність зросте з 50% до 95%. Багато російський аеродромів, з яких окупанти бʼють по Україні, поза зоною дії українських дронів.

«Ми успішні хлопці, і ми знаходимо прогалини в російській ППО... Планування — це, можливо, 60% успіху, усе залежить від планування», — наголосив Вектор.