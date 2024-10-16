Дві панди прибули до Національного зоопарку США з Китаю

У вівторок, 15 жовтня, пара великих панд прибула з Китаю до Вашингтону, щоб оселитися в Національному зоопарку США, де вже майже рік не було панд.

Про це пише Reuters.

Китай відправив панд у рамках угоди, оголошеної на початку цього року урядовцями США і Китаю, що має на меті потепління відносин між двома державами. Зоопарк повернув трьох інших великих панд — двох дорослих і їхнє дитинча — які були позичені у Китаю.

Нові самець і самка, яких назвали Бао Лі і Цин Бао, прибули в міжнародний аеропорт Даллеса літаком FedEx, їх перевозили у великих білих ящиках з отворами для дихання збоку, а потім доправили до зоопарку вантажівкою.

Бао Лі й Цин Бао перебуватимуть у панда-будинку Національного зоопарку протягом 30 днів на карантині, повідомили в зоопарку.

Панди Бао Лі (зліва) та Цин Бао (справа). Смітсонівський національний зоопарк Панди Бао Лі (зліва) та Цин Бао (справа). Смітсонівський національний зоопарк

У зоопарку панди живуть з 1972 року, коли китайський уряд відправив пару в подарунок американському народу після історичного візиту президента США Річарда Ніксона до Китаю з нагоди встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Бао Лі — нащадок панд, які колись жили у Вашингтоні. Його мати народилася у Смітсонівському національному зоологічному парку в 2013 році, а бабуся і дідусь Тянь і Мей Сян жили там з 2000 по 2023 рік.

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Дипломатія панд

Китай вважає панд національним надбанням і понад пів століття використовує цих тварин для зміцнення дипломатичних відносин з іншими країнами. КНР позичає ведмедів іноземним зоопаркам, а ті через кілька років повинні повернути їхніх дитинчат у Китай, аби підтримати китайську програму з розведення цих тварин.

Від 1957 до 1983 року Китай подарував 24 панди девʼяти країнам: тодішньому Радянському Союзу, Північній Кореї, США, Великій Британії, Японії, Франції, Німеччині, Мексиці та Іспанії.

Китайські «посланці дружби» є і на Тайвані, попри напружені політичні відносини між країнами. Панду Туан Туана та його партнерку Юань Юань Китай подарував Тайваню у 2008 році. Імена панд разом означають «воззʼєднання» — ймовірно, це посилання на прагнення Пекіну поглинути Тайвань. У 2013 та 2020 році в Туан Туана та Юань Юань народилися дитинчата, але в листопаді 2022 року панда Туан Туан помер від некрозу мозку.