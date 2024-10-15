Директора дельфінарію «Немо» засудили за колабораціонізм

Приморський районний суд Одеси визнав директора дельфінарію «Немо» Анатолія Солонцева колоборантом — він співпрацював з росіянами після 2014 року. Його оштрафували на 170 тисяч гривень і конфіскували майно.

Про це йдеться у вироку Приморського райсуду Одеси від 11 жовтня.

Серед конфіскованого майна — 92 «предмети, схожі на боєприпаси», рублі та російська сім-картка. Сам Анатолій Солонцев «щиро розкаявся у скоєному».

Чоловік керував компанією «Нерум», яка володіє дельфінаріями «Немо». У 2014 році Солонцева призначили директором російської філії дельфінарію.

У судовому вироку йдеться про те, що чоловік взаємодіяв з незаконними органами владу окупованого Криму. З 2022 року філії, якими Солонцев керував на півострові та в Росії, надавали російським військовослужбовцям 50% знижку.



Також фігурант спершу дозволив російській компанії «Фелісістас» орендувати морських ссавців з «Дельфінарію Немо». Пізніше як директор компанії «Нерум» він продав тварин.

У січні 2023 року Солонцев склав повноваження генерального директора українського «Дельфінарію Немо». Його наступницею стала громадянка РФ, яка є довіреною особою фігуранта.

Що передувало

У червні цього року аналітики OSINT-агенції Molfar у співпраці з організацією з порятунку тварин та довкілля UAnimals виявили, що українська мережа дельфінаріїв «Немо», імовірно, має філії в Росії та в окупованому Криму, та курується ексдепутатами з російської провладної партії «Єдина Росія».

Перший дельфінарій «Немо» відкрили в Одесі у 2005 році за підтримки севастопольського приватного підприємства «Біологічна станція». Потім українська компанія «Нерум» орендувала дельфінарій з тваринами, а згодом привласнила його разом з будівлею і земельною ділянкою. Відтоді «Немо» належать «Неруму» — аналітики стверджують, що саме через цю компанію простежується звʼязок української мережі дельфінаріїв з російськими філіями.

Власники «Неруму» — Раїса Кісловська, Михайло і Вʼячеслав Кучуки, подружжя Сергія і Наталі Келюшків, Дмитро Уривський — ймовірно, є засновниками російської компанії «Экологічний центр», що працює в Анапі та сплачує податки в російський бюджет. Наприклад, у 2022 році — вона сплатила 500 тисяч рублів (понад $5,5 тисячі).

За даними аналітиків Molfar, «Немо» мають дельфінарії-філії в російських містах Анапі, Джубзі, Вітязєві, станиці Голубицькій та в Нижньому Новгороді.