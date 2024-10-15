На Закарпатті викрили 225 фейкових студентів, які намагалися ухилитися від мобілізації

Правоохоронці ліквідували ще три корупційні схеми ухилення від мобілізації, які діяли в Києві, Черкасах і на Закарпатті.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Закарпаття

На Закарпатті затримали ректора і проректора приватного університету. Вони без вступних іспитів зараховували чоловіків, які хотіли ухилитися від мобілізації, на бакалаврат до власного та іноземного вишів.

Підозрювані обіцяли «студентам» безперешкодне оформлення відстрочки. Для цього керівництво університету залучило посадовця військової служби правопорядку.

Після викриття СБУ місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала відстрочку від призову 225 фейкових студентів, які скористалися схемою.

Київщина

На Київщині викрили заступника директора фінансового коледжу та двох його підлеглих, які «заднім числом» оформлювали до аспірантури чоловіків, що хотіли ухилитися від мобілізації.

Для цього підозрювані «супроводжували вступ» чоловіків до приватного науково-дослідного інституту як студентів коледжу, в якому вони насправді не навчалися. У такий спосіб військовозобовʼязані чоловіки отримували право на відстрочку від мобілізації та на виїзд за кордон. Це коштувало до $8 тисяч з однієї людини.

Черкаси

У Черкасах викрили трьох представників військово-лікарської комісії, які продавали військовозобовʼязаним чоловікам фальшиві висновки про непридатність до військової служби за станом здоровʼя.

Для цього вони залучили медсестру, яка підшукувала потенційних клієнтів і підтримувала зв’язок між ними та фігурантами з ВЛК.

Зараз усім фігурантам повідомили про підозри:

за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

За це загрожує до 8 років тюрми.