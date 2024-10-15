Адріана Браунлі стала наймолодшою ​​жінкою, яка підкорила 14 найвищих вершин світу

23-річна британка Адріана Браунлі стала наймолодшою ​​жінкою, яка підкорила всі 14 вершин світу заввишки понад 8 000 метрів.

Про це пише The Times, передає The Guardian.

Адріана Браунлі піднялася на гору Шішапангма в Тибеті, висота якої 8 027 метрів, підкоривши останну вершину заввишки понад 8 тисяч метрів. Під час останнього сходження Браунлі була без додаткового кисню, що зробило його ще складнішим.

Це сталося через три роки після того, як британка піднялася на Еверест і вирішила побувати на інших найвищіих вершинах світу. Зараз на рахунку альпіністки 14 найвищих вершин світу: Еверест, К2, Канченджанга, Лхоцзе, Макалу, Чо Ойю, Дхаулагірі I, Манаслу, Нанга Парбат, Аннапурна I, Гашербрум I, Брод Пік, Гашербрум II і Шишапангма. За словами дівчини, заради цієї мети вона покинула університет, пожертвувала дружбою та звичайним підлітковим життям.

Adriana Brownlee/Instagram

«Для мене все залежить від внутрішньої мотивації та бажання розвивати своє тіло та досягати особистих цілей. Альпінізм — це моя втеча в житті, він дає мені відчуття свободи та справжнього звʼязку із собою, тому повертатися назад стає одержимістю», — каже Адріана.

Про своє бажання стати альпіністкою Адріана Браунлі заявила у вісім років.

«Я хотіла б прославитися тим, що піднялася на найвищу гору у світі … і бути однією з наймолодших дівчат, які це зроблять», — написала вона тоді.

Зараз дівчина каже, що хоче тренувати інших альпіністів, щоб вже вони підкорювали найвищі гори світу.