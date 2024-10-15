ЄС розпочав фактичні переговори про членство Албанії

У Люксембурзі 15 жовтня відбулося друге засідання Конференції на рівні міністрів з питань вступу Албанії до Європейського Союзу. Це фактичний початок переговорів про членство країни в блоці.

Відповідну заяву опублікувала Рада ЄС.

На цій зустрічі відкрили перемовини з Албанією по Кластеру 1 — Основи, включаючи наступні сфери та розділи переговорів:

функціонування демократичних інститутів;

реформа державного управління;

судова влада та фундаментальні права (розділ 23);

юстиція, свобода та безпека (розділ 24);

економічні критерії;

державні закупівлі (розділ 5);

статистика (розділ 18);

фінансовий контроль (розділ 32).

Албанську делегацію очолював премʼєр-міністр Албанії Еді Рама.

«Албанія успішно працює в процесі вступу, і з відкриттям перших фундаментальних розділів у переговорах про вступ до ЄС країна досягла ще однієї важливої ​​віхи у своїх зусиллях щодо розширення», — заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто, який очолив делегацію Європейського Союзу.

Він наголосив, що розширення ЄС — це одна із цілей угорського головування. На його думку, Балканські країни можуть дати блоку «новий імпульс» та «свіжу енергію».

Вступ Албанії до ЄС

Албанія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році, у 2014 році країна отримала статус кандидата. Пізніше Євросоюз вирішив поєднати заяви Албанії та Північної Македонії, яка отримала статус кандидата у 2009 році, в одну. Але перемовини про вступ почали лише у 2022 році — до цього часу сусіди Північної Македонії накладали вето.

Наприкінці вересня 2024 року посли ЄС вирішили, що шлях до Європейського Союзу Албанії та Північної Македонії розділять. Усе через постійні суперечки Північної Македонії та Болгарії, які зупиняли євроінтеграційні процеси албанців.

Після греків Болгарія почала блокувати вступ Північної Македонії до ЄС. Там стверджували, що в Північній Македонії провадять «антиболгарську ідеологію» та заперечують історичні звʼязки з болгарами. Також у Болгарії кажуть, що македонські історичні національні герої були болгарами, а македонська мова є болгарською.

24 червня 2022 року парламент Болгарії проголосував за скасування вето на подальшу євроінтеграцію Північної Македонії. Там погодилися надати дозвіл на продовження перемовин, якщо македонці виконають певні умови. Депутати наголосили, що готові зняти вето, якщо Північна Македонія ефективно виконуватиме Договір про дружбу, добросусідство та співробітництво від 2017 року і закріпить у Конституції країни права болгар нарівні з іншими народами.

Однак у Північній Македонії так і не реалізували цю угоду. Після перемоги націоналістичної партії VMRO-DPMNE на виборах у травні 2023 року новий уряд країни дав зрозуміти, що хоче переглянути цей компроміс. У ЄС не підтримали таку ідею і дозволили Албанії самостійно рухатись до ЄС.