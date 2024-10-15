Телескоп «Хаббл» зазнімкував одну з небагатьох галактик, які наближаються до нас

Космічний телескоп «Хаббл» зробив нове зображення галактики NGC 4569, або ж Messier 90, розташованої в сузір’ї Діви за 55 мільйонів світлових років від Землі. Вона одна з небагатьох, які наближаються до нас.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Внутрішні області диска Messier 90 (М90) є місцями зореутворення, які на зображенні підсвічені червоним кольором. Щільність газу у внутрішньому скупченні галактик сузірʼя Діви тиснула на M90, як сильний зустрічний вітер, позбавляючи її велико кількості газу і створюючи дифузне гало, яке видно навколо неї.

ESA / Hubble / NASA

Ця галактика — спіральна. Її ядро надзвичайно яскраве, а диск заповнений густими згустками темно-червонуватого пилу. На частині диску видно вкраплення блакитного кольору — вони демонструють яскраві й гарячі зірки.

У 2019 році вперше зʼявилося зображення, зроблене за допомогою більш старої камери. Воно має характерний візерунок сходів через розташування датчиків камери. Зараз нові технології дозволили створити набагато повніше уявлення про галактику, її пиловий диск, газове гало та яскраве ядро.

ESA / Hubble / NASA

Астрономи кажуть, що протягом наступних мільярдів років ми зможемо побачити галактику ще більш детально, бо вона наближається до Чумацького Шляху. З часом Messier 90 еволюціонує в лінзоподібну галактику.