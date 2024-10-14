Борг 26 найбідніших країн світу сягнув 18-річного максимуму

Борг 26 найбідніших країн сягнув 18-річного максимуму — вони стають дедалі вразливішими до природних катастроф та інших потрясінь.

Про це йдеться в новій доповіді Світового банку, передає Reuters.

Більшість країн із дослідження розташовані в Африці на південь від Сахари, від Ефіопії до Чаду і Конго, але до списку також потрапили Афганістан і Ємен.

Ці країни, у яких проживає 40% найбіднішого населення світу, мають більше боргів, ніж будь-коли з 2006 року. Зараз вони бідніші, ніж перед початком пандемії коронавірусу, хоч решта світу значною мірою оговталася від COVID-19 і відновила траєкторію зростання.

За даними Світового банку, 26 найбідніших досліджуваних економік дедалі більше залежать від грантів Міжнародної асоціації розвитку (МАР) та кредитів із майже нульовою відсотковою ставкою, оскільки ринкове фінансування значною мірою вичерпалося. Половина країн групи або перебувають у стані боргової кризи, або схильні до високого ризику її виникнення.

Дві третини з 26 найбідніших країн — або в стані збройних конфліктів, або зазнають труднощів у підтримуванні порядку через інституційну та соціальну нестабільність, що перешкоджає іноземним інвестиціям. Майже всі ці країни експортують сировину, що наражає їх на часті цикли підйомів і падіння.

Поліпшення збору податків, спрощення реєстрації платників податків і підвищення ефективності державних витрат можуть допомогти цим економікам впоратися з внутрішніми проблемами, зазначає Світовий банк.