«Слідство.Інфо»: Від початку повномасштабного вторгнення Росії 46 українських військових не повернулися з відпочинку за кордоном

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році 46 українських військових виїхали за кордон на відпочинок і не повернулися.

Про це свідчать дані Головного управління військової служби правопорядку та заступника керівника Генштабу, повідомило Міністерство оборони України на запит «Слідства.Інфо».

У Головному управлінні військової служби правопорядку кажуть, що військовослужбовці можуть перетнути кордон на загальних підставах, а пропускають їх уповноважені посадовці.

Окрім цього, військові не мають обмеження по часу відпустки, і задля виїзду їм необхідно надати лише дозвіл командира військової частини про виїзд в іншу країну.

У Міноборони розповіли, що з 24 лютого 2022 року до 30 вересня 2024-го зафіксували 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців вважають такими, що самовільно залишили військові частини. Про випадки порушення закону при перетині кордону відомство не повідомило.