Премію з економіки памʼяті Альфреда Нобеля отримали троє вчених за дослідження інституцій, які вплинули на добробут країн

Шведська королівська академія наук присудила Премію з економіки памʼяті Альфреда Нобеля Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону та Джеймсу Робінсону за дослідження того, як формуються інституції та впливають на рівень добробуту в країнах.

Про це повідомив Нобелівський комітет.

Лауреати показали, що одним із пояснень відмінностей у добробуті країн є суспільні інститути, запроваджені під час колонізації. Саме вони впливають на зміни рівнів достатку в країнах.

Нобелівський комітет вказує на те, що деякі країни потрапляють у пастку ситуації з екстрактивними інституціями та низьким економічним зростанням. А створення там інклюзивних інституцій створить «довгострокові вигоди для всіх», тоді як екстрактивні інституції забезпечують короткострокові вигоди для людей при владі.

Така система гарантує, що вони залишатимуться під контролем, ніхто не довірятиме обіцянкам політиків про майбутні економічні реформи. За словами лауреатів, саме тому покращення не відбувається. Зрештою, єдиним варіантом може бути передача влади та встановлення демократії.

«Зменшення величезної різниці в доходах між країнами є одним із найбільших викликів нашого часу. Лауреати продемонстрували важливість суспільних інституцій для досягнення цієї мети», — заявив голова комітету з премії з економічних наук Якоб Свенссон.