НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання Steadfast Noon

Відсьогодні, 14 жовтня, НАТО розпочинає свої щорічні ядерні навчання Steadfast Noon, у яких візьмуть участь понад 60 літаків, що здійснять тренувальні польоти над Західною Європою.

Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Навчання Steadfast Noon триватимуть два тижні, у них братимуть участь винищувачі, здатні нести американські ядерні боєголовки, але без застосування бойової зброї.

Ядерні навчання НАТО — це тренувальні заходи, які відбуваються кожного жовтня. У Steadfast Noon беруть участь 2 000 військових з восьми авіабаз, і різні типи літаків, як-от реактивні з ядерними зарядами, бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники й літаки-розвідники.

Цьогорічні навчання передбачають польоти переважно над приймаючими країнами — Бельгією й Нідерландами, а також у повітряному просторі над Данією, Великою Британією і Північним морем. Планування навчань розпочалось рік тому і тринадцять членів Альянсу надішлють літаки для участі в навчаннях.