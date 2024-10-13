Spiegel: Байден планує візит до Німеччини наступного тижня

Президент США Джо Байден планує приїхати до Німеччини наступного тижня після того, як скасував свій візит через ураган «Мілтон».

Про це пише Spiegel з посиланням на джерела.

Планування візиту американського президента до Берліну вже триває за лаштунками федерального уряду та органів безпеки. У нинішньому календарі офіційні зустрічі з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і федеральним канцлером Олафом Шольцом заплановані на пʼятницю, 18 жовтня.

Як зазначають у Spiegel, цей приїзд Байдена до Німеччини є своєрідним прощальним візитом президента перед майбутніми виборами у США на початку листопада.

Спочатку візит Байдена планували з офіційним бенкетом та іншими почесними заходами, але зараз програму суттєво скоротили. Утім, Джо Байдена все одно нагородять спеціальним ступенем Великого хреста Федерального ордена заслуг за заслуги в німецько-американській дружбі.