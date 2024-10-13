Телескоп «Хаббл» показує результати спостережень за Великою червоною плямою Юпітеру

Космічний телескоп «Хаббл» упродовж 90 днів (з грудня 2023 року до березня 2024 року) активно спостерігав за гігантською планетою Сонячної системи Юпітером, який був на відстані 630—820 мільйонів кілометрів від Сонця.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

За цей час астрономи встигли виміряти розмір, форму, яскравість, колір і завихреність Великої червоної плями у період повного циклу коливань. Дослідники зʼясували, що Велика червона пляма не така стабільна, як може здатися. Вона коливається у своїй еліптичній формі, похитуючись як желе.

На першому зображенні видно вісім знімків Юпітеру протягом чотирьох місяців. Планета виглядає смугастою з коричневими та білими горизонтальними смугами хмар. Ці смуги називаються поясами (повітря, що опускається) і смугами (повітря, що піднімається).

ESA / Hubble & NASA

На другому зображенні можна детально розгледіти Велику червону пляму за той самий період. Вона має вигляд великого червоного овалу посеред смуг хмар кремового кольору.

ESA / Hubble & NASA

Велика червона пляма — це гігантський шторм на Юпітері, який існує щонайменше кілька століть. Пляма настільки велика, що її розмір приблизно в 1,3 раза перевищує діаметр Землі. Швидкість вітру всередині Великої червоної плями може досягати 432 км/год.