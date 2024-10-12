Bloomberg: Індія — другий найбільший постачальник заборонених для РФ технологій, необхідних у виробництві зброї

Індія стала другим найбільшим експортером до Росії технологій, заборонених для постачання в країну через санкції, як-от мікрочипи, електронні схеми й верстати. Індію випереджає лише Китай.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваних чиновників.

Індійський експорт таких товарів до РФ перевищив $60 мільйонів у квітні й травні — це вдвічі більше, ніж за попередні два місяці цього року. А в липні обсяг поставок сягнув аж $95 мільйонів.

За словами чиновників, майже п’ята частина чутливих технологій, які потрапляють у російський військово-промисловий комплекс, потрапляє туди через Індію.

Як стверджують джерела видання, союзників України найбільше дратує те, що коли намагаються підняти це питання, від Індії не можуть отримати жодної притомної відповіді. Міністерство закордонних справ Індії також відмовляється від коментарів щодо такої тенденції.

Крім того, Індія стала головним покупцем російської нафти, попри зусилля союзників обмежити продажі. Про це свідчить, зокрема, величезний запас рупій, які Росія накопичила від продажу нафти, кажуть чиновники.

Свіжі дані підкреслюють труднощі, з якими зіткнулися США й інші партнери України, у своїх намаганнях обмежити військову спроможність Росії протягом двох з половиною років її повномасштабної війни проти України. Крім того, ця ситуація стала справжньою дилемою для американських і європейських політиків, оскільки ті прагнуть підтримувати партнерські відносини з урядом премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді, навіть попри те, що він дружній до Путіна.

Більшість таких товарів подвійного призначення через санкції заборонена до експорту безпосередньо в Росію, тож РФ купує їх у третіх країнах — іноді в дочірніх компаній західних корпорацій або через мережі посередників.

Представник Державного департаменту США заявив напередодні, що орган знову попередить Індію та компанії про можливі ризики такої співпраці.

Досі двома найбільшими посередниками для постачання в Росію товарів, що та використовує для виробництва і вдосконалення своєї зброї, були Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати. Поки Євросоюз і США намагалися перерізати ці маршрути для Росії, з’явилися нові хаби, серед них — Індія, Малайзія і Таїланд.

Роль Індії як транзитного пункту для поставок у Росію технологій подвійного призначення поставила її в центр уваги санкційних агенцій Європейського Союзу та США. Кілька індійських компаній уже потрапили під санкції країн Заходу.