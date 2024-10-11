Від початку року викрито 77 людей, причетних до корупції в МСЕК

Від початку року правоохоронці викрили 77 людей, причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності медико-експертних соціальних комісій (МСЕК).

Про це повідомили представники СБУ на зустрічі з головами МСЕК і міністром охорони здоровʼя Віктором Ляшко.

Крім того, виявлено сім злочинних угрупувань із числа представників комісій. Спільно з правоохоронними органами вже опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ.

Зустріч стала також продовженням дискусії щодо реформування МСЕК, що розпочалася 10 жовтня з представниками громадськості, де був представлений законопроєкт, що передбачає системні зміни в медичній частині експертизи.

Розроблений законопроєкт вносить зміни до 27 законів і кодексів України.

Реформування експертизи – один із ключових етапів змін, критерії для направлення на експертизу мають бути чіткими й прозорими.

Особливу увагу приділено цифровізації МСЕК під час проходженні експертизи. Обовʼязковість використання ЕСОЗ для ухвалення рішень — один з антикорупційних запобіжників. ЕСОЗ дозволить відстежувати етапи ухвалення рішень і запобігати можливим зловживанням.

У МОЗ нагадали, які зміни пропонуються:

проводити експертизу в кластерних і надкластерних лікарнях, де на місці є всі необхідні спеціалісти й можливість проводити додаткові обстеження;

направлення на експертизу відбуватиметься на підставі чітких критеріїв, з підтвердженням їх через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ);

передбачено запровадити електронне направлення для проходження експертизи;

сімейний або лікуючий лікар зможуть направляти на експертизу самостійно, без залучення лікарсько-консультативної комісії;

при ухваленні рішення комісією і для визначення потреб людини будуть враховувати дані, внесені під час реабілітації, сама комісія може направляти й на дообстеження;

буде створений окремий інструментарій оцінки потреб людини, який надалі використовуватиметься і в інших сферах;

пропонується змінити порядок фінансування оновленої експертизи – кошти з окремої бюджетної програми будуть сплачувати НСЗУ за проведення кожного оцінювання.

У разі питань, повʼязаних з проходженням МСЕК чи оскарженням ухвалених рішень, громадяни можуть звертатися на гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 60 20 19. Якщо ж вимагають хабар — слід повідомити Національну поліцію.