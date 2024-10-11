Телескоп «Хаббл» побачив велику спіральну галактику зі спалахами мільйонів зірок

Космічний телескоп «Хаббл» зробив знімок спіральної галактики NGC 5248, розташованої на відстані 42 мільйони світлових років від Землі в сузір’ї Волопаса.

Про це повідомила NASA.

Ця галактика є однією з так званих спіралей грандіозного дизайну з помітними спіральними рукавами, які простягаються майже від ядра через диск. Водночас NGC 5248 має слабку смугову структуру в центрі.

Такі особливості галактики порушують її обертальну симетрію і мають величезний вплив на те, як матерія рухається крізь неї, і на її еволюцію в часі. Завдяки цій специфіці космічний газ із зовнішнього простору галактики потрапляє у внутрішні області зореутворення і навіть у центральну чорну діру галактики.

ESA / Hubble / NASA

Потоки космічного газу значною мірою сформували NGC 5248, тому в неї багато яскравих «областей зорепаду» — інтенсивного зореутворення, де домінує популяція молодих зірок.

Навколо ядра галактики є дві активні кільцеподібні області спалаху зірок, які вщент заповнені молодими скупченнями зірок. Зазвичай ядерне кільце блокує газ від проникнення далі в ядро ​​галактики. Однак NGC 5248 має друге кільце всередині першого, а це свідчить про те, якими сильними є галактичні потоки матерії та енергії.