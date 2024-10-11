У Steam вийшла демоверсія українського шутера про галичан у космосі SAND

У магазині ігор Steam зʼявилось демоверсія мережевого шутера SAND від львівської студії Hologryph.

Перша демо дає змогу покататися на Трамплерах (гігантських крокоходах-кораблях) і позмагатися з іншими командами.

Демо містить PVP-частину гри та систему модифікації Трамплерів. У майбутньому розробники планують розширити SAND, додавши PVE-режим, інших персонажів тощо.

Hologryph публікують демо насамперед для того, щоб зібрати фідбек гравців, виправити технічні помилки та покращити оптимізацію. Щоб покращити ігровий досвід для української спільноти розробники спеціально виділяють додаткові сервери в Польщі.

Розробники не встигли закінчити українську локалізацію для демо-версії, тому наразі вона доступна тільки англійською. Але сама гра вийде в реліз із українською локалізацією.

Спробувати демоверсію гри можна з посиланням.