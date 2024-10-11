Партія «Голос» залишиться без державного фінансування

Касаційний адміністративний суд у Києві вирішив залишити в силі рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про те, що державне фінансування партії «Голос» припинене.
Про це передає рух ЧЕСНО із зали суду.
Тобто політичній партії відмовили скасувати наказ Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), що і припинив фінансування.
На засіданні представники партії «Голос» мали аргумент у тому, що політсила не вчинила повторюваного порушення в трактуванні Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Натомість представники НАЗК заявили, що поняття повторюваності визначено в законі «Про політичні партії».
Рішення Касаційного адміністративного суду остаточне, його не можна оскаржити.
- У червні 2024 року НАЗК знайшло недостовірні відомості у звітах політичної партії «Голос» на понад 4,7 мільйона гривень. І тому фінансування партії припинили.
- НАЗК уже зупиняло фінансування «Голосу» за недостовірні відомості про витрати у звіті за II квартал 2020 року. Тоді партія подала уточнювальні документи до НАЗК, і агентство повернуло фінансування.