Партія «Голос» залишиться без державного фінансування

Касаційний адміністративний суд у Києві вирішив залишити в силі рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про те, що державне фінансування партії «Голос» припинене.

Про це передає рух ЧЕСНО із зали суду.

Тобто політичній партії відмовили скасувати наказ Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), що і припинив фінансування.

На засіданні представники партії «Голос» мали аргумент у тому, що політсила не вчинила повторюваного порушення в трактуванні Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Натомість представники НАЗК заявили, що поняття повторюваності визначено в законі «Про політичні партії».

Рішення Касаційного адміністративного суду остаточне, його не можна оскаржити.