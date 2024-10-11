Україна отримає $300 млн від Канади на видатки держбюджету

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду з урядом Канади про додатковий кредит на $300 мільйонів. Цими грішми профінансують пріоритетні видатки держбюджету України.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Гроші залучать через Адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду.

«Канада є одним із лідерів у підтримці України та стратегічним партнером, який надає значну допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення. Пряма бюджетна підтримка з лютого 2022 року сягає понад $5 мільярдів», — наголосив міністр.

Новий кредит надається на десять років, процентна ставка – 1,5% річних. Пільговий період — 4,5 року від дати, коли гроші надійдуть до загального фонду державного бюджету.