Британія підозрює 52 компанії в обході нафтових санкцій проти РФ

Уряд Великої Британії розслідує справи 52 британських компаній про потенційне порушення російських нафтових санкцій. Проте жодну з них досі не оштрафували.

Про це повідомляє BBC.

Фінансові санкції проти Росії Велика Британія та інші західні країни запровадили після її вторгнення в Україну у 2022 році. Тоді обмежили ціни на російську нафту, щоб скоротити прибутки РФ від її продажу. Ліміт забороняє британським підприємствам транспортувати російську нафту, вартість якої перевищує $60 за барель.

У грудні 2022 року Управління із застосування фінансових санкцій (OFSI) розпочало розслідування щодо 52 компаній, які підозрюють у порушенні обмеження цін. У березні OFSI отримало додаткові £50 мільйонів для покращення режиму санкцій Великої Британії. У серпні цього року 15 розслідувань закінчили, проте жодну з фірм не оштрафували. Ще 37 справ досі розглядають.

У Міністерстві фінансів заявили, що вживатимуть необхідних заходів, але вказали на складність справ як причину, через яку вони займають багато часу. Водночас антикорупційна організація Global Witness заявила, що «дуже дивно», що досі не наклали жодних штрафів, і закликала вжити «сміливих заходів» проти компаній, які порушують санкції.

Точних даних про фірми BBC не має, але пише, що деякі з них, ймовірно, є морськими страховими компаніями.

Очільник Global Witness Вілсон сказав, що компанії, діяльність яких розслідують, можуть «досить легко отримати» документи, що позбавлять їх від проблем. Він описав ці документи як «переважно обіцянки, добровільні шматки паперу» і сказав, що їх можна легко отримати, навіть якщо компанія була залучена до транспортування нафти, проданої дорожче за верхню ціну.

Консервативний тіньовий міністр закордонних справ Дам Гаррієтт сказала BBC, що, «імовірно, уряд і сам нафтовий сектор можуть зробити більше, тому що, здається, британські імпортери досі привозять нафту, яка походить з Росії».