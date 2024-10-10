USAID залучить $1,75 мільярда для підтримки українських фермерів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розширює Ініціативу зі сталого розвитку сільського господарства України (AGRI-Ukraine), залучивши майже $1,75 мільярда додаткових інвестицій.

Про це повідомила пресслужба агентства.

Ці кошти USAID залучить через девʼять нових партнерів з приватного сектора, міжнародних фінансових установ та інших донорів.

Серед нових партнерів — Astarta, Best Leasing, Crédit Agricole Bank, Корпорація США з міжнародного розвитку (DFC), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), IMC, OTP Bank, страхова компанія «Універсальна», а також Офіс Державного департаменту США з питань утилізації та скорочення озброєнь.

Завдяки цим новим партнерствам загальна сума інвестицій через ініціативу AGRI-Ukraine з липня 2022 року, перевищила $2,26 млрд.

В агентстві нагадали, що починаючи з липня 2022 року, AGRI-Ukraine допомогла понад 15 тисячам українських фермерів — або 34% зареєстрованих фермерів країни — отримати насіння, добрива, засоби захисту рослин, зберігання та фінансування для вирощування своїх врожаїв.