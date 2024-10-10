Вчені вперше створили 3D-модель корабля, який затонув 109 років тому

Корабель капітана Ернеста Шеклтона «Витривалість», який затонув у 1915 році й досі лежить на дні на глибині 3 тисяі метрів, уперше детально спроєктували у 3D. Це частина фільму, який покажуть у кінотеатрах.

Про це пише BBC.

Для відтворення корабля просканували 25 тисяч зображень, які зробили у 2022 році, коли його вперше виявили — тоді підводні роботи нанесли на карту уламки з усіх кутів, зробивши тисячі фотографій. Потім їх «зшили» разом, щоб створити цифрову копію корабля завдовжки 44 метри від носа до корми. Тепер його можуть вивчати детальніше — місце, у якому затонув, віддалене, тому вчені раніше не мали до нього постійного доступу.

Тепер дослідники вивчають сканування в пошуках найдрібніших деталей. Уже вдалося побачити тарілки, які екіпаж використовував для щоденної їжі під час експедиції. Також знайшли сигнальний пістолет, з якого фотограф корабля Френк Герлі випустив сигнальну ракету, коли корабель тонув.

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Науковці стверджують, що новостворена цифрова модель корабля допоможе вивчати морське життя, яке заселило затонулий корабель, аналізувати геологію морського дна та виявляти нові артефакти.

Про який корабель мова

Капітан Ернест Шеклтон був англо-ірландським дослідником, який очолював Імперську трансантарктичну експедицію, що мала першою наземно перетнути Антарктиду.

Корабель з екіпажем на борту застряг серед льодовиків і кілька місяців дрейфував, перш ніж затонув 21 листопада 1915 року. Капітан Шеклтон і весь екіпаж встигли евакуюватись і вижили.

Затонулий корабель знайшли на морському дні лише у 2022 році. Тоді ж зʼясували, що він після понад століття під водою гарно зберігся — цьому сприяла холодна вода океану.